الطلاب العائدون من أوكرانيا : شكرًا ياريس (صور)

جدة - نرمين السيد - كما وجهوا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، والسفارة المصرية وكل المسؤولين الذين ساهموا فى وصولهم، ورفرفت الأعلام المصرية داخل مطار القاهرة فى احتفالية أعدتها العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة الدكتور طارق اسماعيل، وتحت إشراف المحاسب مجدى إسحاق رئيس الميناء.

ووصل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا على طائرة من طراز "إيرباص SU- BTM"، وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولى، بمبنى الركاب "رقم1" المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالى الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية.

وأقلعت قبل ساعات، من مطار بوخارست طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدنى رحلة رقم SM 3832 من طراز إيرباص A320، وعلى متنها 181 راكباً 175 من الطلاب المصريين و6 من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى فى طريقها للعودة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن.