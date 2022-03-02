انقطاع المياه عن 7 مناطق فى الدقهلية اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس مدينة منية النصر، بمحافظة الدقهلية عن قطع المياه عن 7 مناطق فى المدينة، بناء على إخطار شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية عن قيامها بأعمال تطهير بئر سحب المياه المرشحة بمرفق مياه منية النصر.





وكشف مجلس منية النصر فى بيان له، ان انقطاع المياه سيكون اليوم الأربعاء من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 5 مساء. واشار إلى أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: "برمبال الجديدة، وبرمبال القديمة، وميت عاصم، والرياض، والنزل، والجنينة، وكفر علام، وضعف ضغوط المياه بالكردى". وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

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