الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن التفاصيل بـ درجات الحرارة

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس دافئا على السواحل الشمالية الغربية، بينما يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وكشفت الأرصاد أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة، يصحبها نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب غربا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين ومترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة

العظمى الصغرى

القاهرة 27 12

الاسكندرية 24 12

وادى النطرون 27 11

طنطا 26 12

شبين الكوم 27 12

دمنهور 24 12

بلطيم 25 11

مطروح 22 12

السلوم 21 11

سيوة 25 10

بورسعيد 24 12

دمياط 23 11

الزقازيق 26 12

المنصورة 26 11

الاسماعيلية 26 12

السويس 27 12

العريش 24 10

رفح 23 09

رأس سدر 24 12

نخل 23 04

نويبع 27 15

طابا 26 13

كاترين 24 03

الطور 26 11

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 27 14

مرسى علم 28 14

الفيوم 27 10

بنى سويف 27 10

المنيا 28 08

أسيوط 28 08

سوهاج 28 09

قنا 30 10

الأقصر 31 10

أسوان 32 12

ادفو 33 12

أبوسمبل 33 11

الوادى الجديد 31 08

شلاتين 31 12

ابو رماد 27 13

حلايب 28 13

رأس حدربة 24 14