/682641/وفاة-مولود-حازم-إيهاب-بعد-خضوعه-لعملية-جراحية-دقيقة-في-القلب

توفى صباح اليوم الأربعاء الموافق 2 مارس، يونس نجل الفنان حازم إيهاب بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في القلب.

دوت الخليج يرصد وفاة ابن الفنان حازم إيهاب بعد 12 يوم من ولادته. حازم إيهاب يعلن وفاة مولوده أعلن حازم إيهاب نبأ الوفاة من خلال خاصية «استوري» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه.. راجعون يونس ابني في ذمة الله". وكان حازم إيهاب طالب جمهوره بالدعاء لابنه من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "الحمدلله ربنا رزقنا بيونس حازم إيهاب، يوم ٢٠٢٢/٢/١٨.. يونس اتولد بعيب خلقي في القلب و عمل عملية في قلبه و هو عمره ساعات".

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