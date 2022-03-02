الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إن هناك أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
وأضافت: "يصحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.
العظمى الصغرى
القاهرة 27 12
الإسكندرية 24 12
وادى النطرون 27 11
طنطا 26 12
شبين الكوم 27 12
دمنهور 24 12
بلطيم 25 11
مطروح 22 12
السلوم 21 11
سيوة 25 10
بورسعيد 24 12
دمياط 23 11
الزقازيق 26 12
المنصورة 26 11
الاسماعيلية 26 12
السويس 27 12
العريش 24 10
رفح 23 09
رأس سدر 24 12
نخل 23 04
نويبع 27 15
طابا 26 13
كاترين 24 03
الطور 26 11
شرم الشيخ 26 15
الغردقة 27 14
مرسى علم 28 14
الفيوم 27 10
بنى سويف 27 10
المنيا 28 08
أسيوط 28 08
سوهاج 28 09
قنا 30 10
الأقصر 31 10
أسوان 32 12
ادفو 33 12
أبوسمبل 33 11
الوادى الجديد 31 08
شلاتين 31 12
أبو رماد 27 13
حلايب 28 13
رأس حدربة 24 14
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