أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 2 مارس 2022

جدة - نرمين السيد - الأخبار المتوقعة اليوم

القاهرة

يعقد الاجتماع السنوى البرلمانى العربى الآسيوى للسكان والتنمية، بمقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والآسيوية، وحضور عدد من السادة الوزراء، ورئيسة المجلس القومي للمرأة، ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عددًا من الموضوعات بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولى للسكان والتنمية وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.

تونس

يشارك اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، والتى تبدأ فعالياتها بالعاصمة التونسية تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد وبحضور وزراء الداخلية في الدول العربية ووفود أمنية رفيعة، في إطار دعم وتوثيق علاقات التعاون الأمني مع الدول العربية الشقيقة.

فيينا

يبحث المستشار النمساوى كارل نيهمر، مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس، تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، وسبل تعزيز التنسيق الأوروبي في مواجهة عواقب الهجوم، وذلك ضمن إطار زيارة العمل التي يبدأها شيناس إلى النمسا.

القاهرة

تنطلق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بمدينة الأقصر في دورته الثانية، تحت شعار "الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية"، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، بحضور 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وممثلي المنظمات الدولية ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي خصص عام 2022 عام المجتمع المدني، وتحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.