مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. والقنوات الناقلة

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يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيرة فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

تقام مباراة فريق الزمالك ضد فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، عبر قنواتon time sport

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

وقع صباح الإثنين الماضي محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.

واشارت التقارير منذ أيام قليلة عن رغبة نادي النصرالسعودي في ضم الحارس إلي صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة.

إيقاف أبو جبل

وعلم دوت الخليج بأن أبو جبل وقع مع النصر السعودي، لمدة موسمين خلال جلسه جمعته هو ووكيله بمسئولوا النصر، في ظل عدم تجديده للزمالك حتى الأن، ليصبح اللاعب حر بنهاية الموسم.