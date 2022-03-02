موعد مباراة ليفربول أمام نورويتش .. والقنوات الناقلة

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يدخل فريق ليفربول، مباراته ضد نظيرة نورويتش سيتي اليوم الأربعاء ، على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض ليفربول ضد فريق نوريتش سيتي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

حقق ليفربول الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية، بعد الفوز على على تشيلسي بنتيجة 11/10 من خلال ركلات الترجيح ليتوح بالتاسعة في تاريخ البطولة.

انتهت أحداث الوقت الإضافي من مباراة ليفربول وتشيلسي بالتعادل السلبي ، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، على ملعب ويمبلي.

ضرب تشيلسي بالعديد من الكرات الخطرة بجانب هدفين، وتقنية الفار تلغي الهدفين بداعي التسلل، والذي جاء بالأول عن طريق روميرو لوكاكو وكاي هافريتز.

فيما ظل الألماني روديجر مدافع تشيلسي، حراسة محمد صلاح لتقليل خطورة الفرعون على إدوارد ميندي حارس البلوز.

وأهدار ليفربول العديد من الفرص الضائعة، بينما وصل فريق تشيلسي عددة مرات إلي مرمي الريدز ولكن لم يستطيع التسجيل.

وخلال المباراة أجرى الألماني يورجن كلوب تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين " كاراباوا كاب"، وذلك بعد تعرضه للإصابة أثناء عملية الأحماء.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح ليفربول 19 هدف.

دييجو جوتا، ليفربول 12 هدف.

ساديو ماني ليفربول، 11هدف.

سون هيونج مين توتنهام، 10 أهداف.

رحيم ستيرلينج مانشستر سيتي 10 أهداف.

إيمانويل دينيس واتفورد 9 أهداف.

كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد 9 أهداف.