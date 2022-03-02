/682642/موعد-مباراة-يوفنتوس-ضد-فيورنتينا-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق يوفنتوس مباراته ضد نظيرة فيورنتينا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، اليوم الأربعاء، على ملعب "أرتيميو فرانكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض فريق فيورنتينا ضد يوفنتوس والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساءً، عبر قنوات AD SPORTS 1 HD

انتهت مباراة فياريال أمام يوفنتوس بالتعالد الإيجابي 1/1، على ملعب "لاسيراميكا"، ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وبدأ يوفنتوس المباراة بقودة وضغط كبير واستطاعوا أن يسجلوا هدف في الدقيقة الأولى عن طريق دوشان فلاهوفيتش، ثم تراجعوا قليلاً بعد نصف ساعة لعب، في المقابل هاجم لاعبوا فياريال بقوة من عن طريق عدة هجمات شكلت خطورة على مرمى الفريق الإيطالي.

لينجح فياريال في تسجبل هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق داني باريخو، ثم بدأ لاعبوا يوفنتوس بعدها أن يحرزا هدف ثاني، وتبادل الفريقان بعض الهجمات ولكن دون تشكيل خطورة حقيقية.

لتنتهي المباراة في الأخير بالتعادل 1/1، في إنتظار لقاء الإياب الحاسم الذي سيقام على ملعب يوفنتوس في إيطاليا.

تشكيل يوفينتوس أمام فياريال:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: دي تشيليو، دانيلو، دي ليخت، أليكس ساندرو.

خط الوسط: ماكيني، لوكاتيلي، رابيو.

خط الهجوم: كوادرادو، فلاهوفيتش، موراتا.

البدلاء: بنسوليو، بيرين، آرثر ميلو، لوكا بيلجريني، مويس كين، بونوتشي، دينيس زكريا، سول

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي

توج إنتر ميلان بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس بعد الفوز بنتيجة 2/1، بعدما أنتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1/1.

وظهر يوفنتوس بشكل غير جيد خلال المباراة ولم يقدم لاعبيه المستوى المنتظر منهم، بينما قدم إنتر ميلان لقاء قوي وأضاعوا فرص كثيره أمام السيدة العجوز.