مياه الجيزة: اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطة جزيرة الدهب

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حصول المحطة الفرنساوى التابعة للإدارة العامة لمحطات تنقية مياه جزيرة الدهب على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.





وأوضح أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية 200 ألف م3 / يوم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد الشهادة بعد استيفاء متطلبات الإعتماد والتى شملت التفتيش على التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والمعمل والموارد البشرية.

وقال رئيس مياه الجيزة، أن الشركة لديها تسع محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة، منها ست محطات مياه، وثلاث محطات صرف صحى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تأهيل المزيد من محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى للحصول على تلك الشهادة؛ لمسايرة أحدث الأساليب التكنولوجية بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.