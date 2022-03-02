توجيه الرئيس بتطوير البنية الأساسية للمنظومة الرياضية يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان "السيسى: تنفيذ وتطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية بمعايير عالمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه، فى اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التى تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية فى مختلف الألعاب، خاصة مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة فى مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أو برج العرب شمالا على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة، فضلا عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التى باتت مصر تتمتع بها.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بسام راضى، قوله إنه تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكل الألعاب الفردية والجماعية والرياضية المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية فى هذا المجال.

كما تم عرض الموقف التنفيذى الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية فى برج العرب وكذلك مخطط تطوير كل من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، وقد وجه الرئيس بالإسراع فى استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافى لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كبارى مشاة علوية لتفادى الازدحام المرورى ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.

حضر الاجتماع اللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.

وتحت عنوان "طائرة خاصة إلى بوخارست.. لإعادة الطلبة المصريين فى أوكرانيا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة تم بعد ظهر أمس إقلاع طائرة مصر للطيران، على متنها السفير صلاح الدين عبدالصادق مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية إلى العاصمة الرومانية (بوخارست) لإعادة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن على متن الطائرة.

وقال المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد إنه فور صدور التوجيهات الرئاسية قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.

كانت سفارة مصر ببوخارست قد نشرت أمس تنويها مهما للمواطنين المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى رومانيا، بخصوص وصول طائرة الإجلاء إلى مصر.

وذكرت السفارة، فى تنويه مهم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) أنه بالإشارة إلى الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين العالقين فى بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، قررت الحكومة المصرية إرسال طائرة إجلاء إلى بوخارست.

ناشدت السفارة المواطنين المصريين سرعة التوجه للسفارة المصرية فى بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على تلك الطائرة والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة فى شكل جماعى.

وفى تناولها للشأن المحلى أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة عاجلة لزيادة أرصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة الظروف العالمية والإقليمية والحرب الروسية ضد أوكرانيا والحد من الآثار والنتائج السلبية المترتبة عليها والتي أثرت على أسعار بعض السلع مثل القمح والنفط والغاز الطبيعى.

وأكدت تقارير المتابعة لوزارة التموين والغرف التجارية توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة فى الأسواق والتى تكفى مدة آمنه تتراوح بين 3 أشهر و8 أشهر، وأن هذه المدة آمنة وتزيد عن المعدلات العالمية، نتيجة الإجراءات التى تم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والقوات المسلحة.

وأوضـح على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إجراءات ضبط الأسواق مستمرة مما ساعد على زيادة الأرصدة، مؤكدا أن أرصدة القمح مطمئنة، حيث تم إجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج %82، والذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم والذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية، مؤكدا أنه يتم توفير باقى احتياجات القمح من الخارج من عدة مناشئ ودول متعددة.

وأشار إلى وجود بدائل أخرى لروسيا وأوكرانيا فى توفير القمح، حيث يتم إجراء المناقصات على أى منشأ طبقا للمواصفات القياسية المطلوبة والتى تطبقها مصر، وأكد التزام الحكومة بتوفير حصص الدقيق للمخابز والتى تصل إلى حوالى 650 ألف طن لإنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميا.

وتحت عنوان "عابدين: انتهاء العمل بالعاصمة الإدارية آخر العام"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللواء محمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أكد أن القطاع الخاص شريك وطنى أساسى فى مسيرة التنمية الاقتصادية وفى كل المشروعات، وأضاف أنه يتم تحقيق أرباح كبيرة ونستعين بالشركات الأجنبية لتدريب العاملين على أن يتم تسلم الشركة الإدارة بعد 10 سنوات.

وأوضح أن كل المشروعات بالعاصمة تتم وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية فى التشييد.

وتابع أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي نظمته لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس الجمعية.

وكشف عابدين أنه سيتم الانتهاء من العمل بالعاصمة نهاية العام الحالي وأن جميع الوزارات تسلمت المبانى الخاصة بها، كما تم الانتهاء من مبانى مجلس النواب والشيوخ والمدينة الثقافية وجميع الأحياء السكنية، ويتم حاليا العمل بمشروعى القطار الكهربائى والمونوريل.

وأضاف أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة بدأت العمل من مقرها بالمدينة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة خلال عامين.

من جانبه، أكد المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر حققت إنجازات غير مسبوقة جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبا ويعكس حرص الدولة على التنمية الشاملة وفى مقدمتها زيادة الرقعة العمرانية من 7% حاليا إلى 14%.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، أنه يتم تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة المعالجة بالحمام بمعدلات مرتفعة لإنهائه فى مواعيده المحددة، وأنه من المتوقع الانتهاء من محطة المعالجة خلال عام.

وأشار إلى أنه تم إنهاء 22% من أعمال المشروع المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 25 إلى 43 % من المستهدف، كما تم الانتهاء من مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25%، وإنهاء مسار المواسير بنسبة 41%.

وأوضح أن ذلك جاء خلال زيارته لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة لتفقد المشروع وتفقد عبد العاطى موقع تنفيذ محطة رقم (1) على المسار، حيث يجرى العمل على تجفيف وتثبيت التربة أسفل طرد المحطة بطريقة هندسية حديثة ساهمت فى خفض التكلفة والوقت اللازمين للعمل وبالتالى زيادة معدلات التنفيذ، كما تفقد موقع تنفيذ محطة رقم (7) على المسار، وقطاع المسار المنفذ بالمواسير عند الكيلو 70.

وأشار عبد العاطى إلى أن محطة الحمام تعالج مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، كما يتم خلط المياه المعالجة بالمياه الجوفية للحفاظ على استدامة الخزان الجوفى.

وأضاف أن مشروع محطة الحمام يعد مشروعا للتنمية الشاملة ونموذجا يحتذى به فى مجال إعادة استخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع، وأكد أنه تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية ومواجهة الاحتياجات المتزايدة، وأن دولا كثيرة طلبت الاستعانة بخبرة مصر فى معالجة وإعادة استخدام المياه العادمة.

وأوضح عبد العاطى أنه يجرى حاليا إنشاء محطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7.5 مليون متر مكعب يوميا، وتستهدف استصلاح مساحات جديدة من الأراضى الزراعية بمنطقة غرب الدلتا، اعتـمادا على مياه الصرف الزراعى المعالجة من مصارف (العموم، غرب النوبارية، القلعة، إدكو، برسيق، أبو قير)، ويمتد هذا المسار بطول 174 كيلومترا، منها مسار جديد بطول 114 كيلومترا (عبارة عن مسار مكشوف بطول 92 كم ومسار مواسير بطول 22 کم)، بالإضافة لإعادة تأهيل مجارى مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء عدد 15 محطة رفع.

وأشار إلى أنه عند الانتهاء من تنفيذ محطة الحمام ستصبح أكبر محطة لمعالجة المياه علـى مـسـتـوى العالم، وستصبح مصر أكبر دول العالم فى إعادة استخدام المياه وتصل إلى 5 مرات تدوير.

وفى متابعتها للهجوم الروسى على أوكرانيا، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن سيرجى لافروف وزير خارجية روسيا أكد أنه من غير المقبول وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضى عدد من الدول الأوروبية، وأنه حان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول حلف شمال الأطلنطى «الناتو» له أهمية أساسية بالنسبة لروسيا‪.‬

وشدد وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، على أن الهجوم الروسى سيتواصل «حتى تحقيق كل الأهداف المرسومة له».

فى إطار متصل، أعلنت اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلنطى «الناتو» تفعيل قوات الرد الأطلنطية على خلفية اشتداد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، بعد يومين من إعلان موسكو تأهب الثالوث النووى الروسى.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن أوروبا سيتوجب عليها الامتناع عن شراء النفط والغاز من روسيا، داعيا لفرض مزيد من العقوبات عليها، ‬بينما أكد متحدث الحكومة البريطانية، أمس، أن طرد روسيا من مجلس الأمن الدولى من بين الخيارات المطروحة.

وعن حالة الطقس المتوقعة اليوم، ذكرت صحيفة "الأهرام" ‫أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من التقلبات الجوية السريعة والمتلاحقة خلال هذه الفترة التى تسبق قدوم فصل الربيع.‬

وأضافت الهيئة أن درجة الحرارة سترتفع اليوم لأعلى من معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، مع وجود أتربة عالقة على جميع الأنحاء.

وتوقعت انخفاض درجة الحرارة، غدا الخميس، 5 درجات يصاحبها نشاط للرياح على معظم الأنحاء.