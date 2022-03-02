عاجل- 95 وظيفة خالية فى البحر الأحمر (بيان حكومى)

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، بدء قبول طلبات الراغبين فى العمل فى مجال الفندقة بالبحر الأحمر من اليوم وحتى 15 مارس الجارى على 95 فرصة عمل فى عدد من المنشآت السياحية فى مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.





وأشار وزير القوى العاملة إلى أن هذه الفرص تأتى فى إطار دور وزارة القوى العاملة فى تشغيل الشباب فى القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل. وقال سعيد عبد الراضى مدير المديرية إن الوظائف المطلوبة هى: "مضيف، عامل مغسلة، ومساعد مضيف، وفنى نقاش، طباخ أول، وطباخ ثان، وعامل مناطق عامة، وعامل تجهيز وتحضير، ومشرف وردية بكافتيريا، وفرد أمن، مشرف غرف، وعامل مخازن، ومضيف بار، وكهربائى، وعامل نظافة أماكن عامة، وعامل كافتيريا، ومنقذ، وعامل زراعى، وعامل سكن، وموظف استقبال، وفنى تبريد وتكييف، وفنى معدات". وأوضح مدير المديرية أنه على الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47 بمدينة مرسى علم البحر الأحمر.

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