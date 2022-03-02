إجراء جديد من القوى العاملة بشأن مصرى توفى فى السجن بالسعودية

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار إلى أن المكتب رصد منشور على صفحات التواصل الاجتماعى يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.

وقال الملحق العمالى أحمد رجائى، رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إنه بتوجيهات من القنصل العام السفير طارق المليجى تم التأكد من صحة الواقعة، حيث تبين أن العامل المتوفى اسمه أحمد حسن السيد الخولى، وموجود بمستشفى الإيمان بالرياض من 14 فبراير 2022، ورقم الإقامة 2423310362، ورقم الجواز A18856260، وأنه حضر إلى المستشفى ترحيل من السجن عن طريق قسم شرطة الحمراء، حيث كان مسجون فى قضية ويقضى عقوبة السجن لمدة 6 أشهر وساءت حالته الصحية فتم ترحيله إلى مستشفى الإيمان وتم وضعه بالعناية المركزة حتى وافته المنية فى نفس التاريخ المشار إليه.

وأوضح الملحق العمالى بالرياض أن العامل المتوفى، تم رفع بلاغ هروب ضده من جهة عمله، حيث كان يعمل مدرباً رياضياً بأحد النوادى الرياضية لذلك لم ترجع إليهم إدارة المستشفى وتبين أنه من المنصوره مركز طلخا قريه دميره، ويبلغ من العمر 30عاما، وغير متزوج وله أخ شقيق ويوجد خاله بالرياض، ولم يكن يعلم بنقله من السجن إلى المستشفى، وتم التواصل مع شقيق المتوفى لعمل التفويض اللازم لشحن الجثمان حيث وجه القنصل العام بإنهاء إجراءات استلام الجثمان وشحنه إلى مصر على نفقة الدولة بأسرع وقت ممكن.