زيارة تفقدية لـ28 متدربة بشركة الملابس الجاهزة ببنى سويف

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أشار مدير المديرية إلى أن الزيارة تأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعى بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم، والتدريب من أجل التشغيل، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ونوه بأن الزيارة، تضمنت حضور المتدربات محاضرة تعريفية حول المصنع والأنشطة التى يقوم بها، وخطوط الإنتاج والتوزيع والمهن والوظائف ونوعية كل مهنة واشتراطاتها، ثم عمل جولة تفقدية لأقسام المصنع وخطوط الإنتاج المختلفة.
وأكد عبد الناصر شحاتة هريدى المدير الإدارى لمجموعة"عرفة"، استعداد الشركة لتوفير فرص عمل للمتدربات داخل الشركة بعد انتهاء فترة تدريبهم بمركز التدريب، إيمانا من الشركة بدورها المهم فى المساهمة فى دفع الاقتصاد القومى، وتقوية الروابط بين قطاعات العمل المختلفة، وكذلك المشاركة فى توفير التدريب اللازم للشباب من أبناء المحافظة.
رافق الزيارة التفقدية هانى سعد مدير العلاقات العامة والتدريب بالمديرية، ومسؤولى برنامج الأغذية العالمى، والمدربين بالمركز، وأيمن عصام رئيس قسم الموارد البشرية بالمجموعة.
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