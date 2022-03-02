القوى العاملة: تعيين 5554 شابا منهم 33  «قادرون باختلاف» بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بالشرقية 5554 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 33 "قادرون باختلاف" من خلال"كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتوفير 2424 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص، فضلا عن استخراج 2810 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.





وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يناير الماضى إلى أن المديرية فى مجال السلامة والصحة المهنية فتشت على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأسفر عن تحرير 239 محضر سلامة و122 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 80 قياس ميدانى ومراجعتها لـ 32 منشأة، وعمل 43 حالة تحكيم طبى، ومتابعة 4 حادث جسيم، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 930 منشأة، وأسفر عن تحرير 311 محضرا، فضلا عن التفتيش على 311 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلا عن فض 22 إضراب لـ 964 عاملا وعودتهم للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، قامت المديرية بمراجعة واعتماد 236 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 330 تفويض ووكالة لشركات بها 262 فرصة عمل.

أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعيا وصحيا، فقد صرفت المديرية 28 منحة مولود جديد، و5 منح زواج، و10 منح وفاة أحد الأقارب، وصرف منحة المولد النبوى الشريف لـ 4517 عاملا من المسجلين، فضلا عن صرف رعاية صحية لـ 4 عمال من المسجلين لعمل عمليات جراحية كبرى، ليصل إجمالى ما تم صرفه 2 مليون و393 ألفا و500 جنيه لـ 4564 عاملا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه تم استلام طلبات ترخيص عمل للأجانب من العاملين فى نطاق المحافظة، واستخراج ترخيص لأول مرة، وتجديد 11 ترخيص آخرين، وذلك بعد ورود الموافقة الأمنية عليها طقا لأحكام القانون.