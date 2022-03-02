الرئيس السيسي يفتتح مشروعي سكن مصر وجنة للإسكان الاجتماعي والمتوسط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعي سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

ومن المقرر أن يجري الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لعدد من تلك المشروعات والمشروعات القائمة.