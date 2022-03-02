بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية بمقر " النواب" (صور)

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
/682647/بدء-الاجتماع-السنوي-البرلماني-العربي-الاسيوي-للسكان-والتنمية-بمقر--النواب-صور
بدأ منذ قليل الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .
دوت الخليج
ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .
ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات ، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
جدير بالذكر أن الاجتماع السنوي البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية ،يُعقد بالشراكة بين منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، والجمعية البرلمانية الآسيوية للسكان والتنمية في اليابان، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتنمية، وصندوق اليابان الائتماني، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.
بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية
وأكد المستشار الاعلامى لرئيس المنتدى أحمد قنديل، أن رئيس المنتدى أعلن ذلك عقب اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)، ونظرا لأهمية هذا المشروع فى دعم تنمية الأسرة المصرية ومواجهة قضية الزيادة السكانية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني سوف تستضيف مصر منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية والذى يضم 31 دولة من برلمانيين من الدول الغربية والأسيوية والإفريقية من المهتمين بقضية التنمية والسكان.
وأكد اانائب عبدالهادي لقصبى، أن هذا الاجتماع يتطرق للتكامل فى العملية التنمية التى تنعكس على الأسرة من تنمية وزيادة سكانية والتى تؤثر على التعليم والصحة والتنمية ، وإن الزيادة السكانية قضية أكبر من أن تتحمل مسئوليتها جهة بعينها، مشددًا على أنه “يجب علينا استشعار الخطورة تجاه الأجيال المقبلة” وهى خطر علينا من الإرهاب .
وتناقش الجلسة الأولى: تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية 1- سعادة السيدة غيثة بدرون، عضو البرلمان المغربي
2- السيدة الحنان رباني، المستشارة الإقليمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان (النساء والشباب) 3- السيد الموقر آجال موندو ماجور بابور، عضو البرلمان جنوب السودان رئيس الجلسة: السيد ديبندر هودا، عضو البرلمان الهندي
الجلسة الثانية: حقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة 1- د/ سهيل علوني، عضو سابق بالبرلمان التونسي / حالة تونس 2- السيد أكول أنتوني، عضو البرلمان الأوغندي / حالة اوغندا 3- السيدة ماريا أكوستا-ألبا، عضو البرلمان الفلبيني / حالة الفلبين رئيس الجلسة: السيدة رشا رمضان ، عضو مجلس النواب المصري ، وكيل لجنة الطاقة والبيئه
الجلسة الثالثة: التنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة 1- سعادة البرفسور كيزو تاكيمي ، عضو البرلمان ا 2- سعادة السيدة ولاء عبدالفتاح ،عضو البرلمان 3- معالي العين الدكتور رضا الخوالدة، عضو مجلس الاعيان الاردنى رئيس الجلسة: السيد لاري يونكوي، عضو البرلمان الليبيري
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية بمقر " النواب" (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.