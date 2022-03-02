شهد اليوم زيارة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الرسمية، إلي المغرب نشاطاً مكثفاً له حيث التقي المستشار "عبدالرازق" بالسيد النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين المغربى الذي أعرب عن سعادته باستقبال الوفد المصرى برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

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وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب على كل المستويات مبدياً إعجابه الشديد بما تشهده مصر من نهضة وانجازات في عهد الرئيس السيسي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة.

نشاط مكثف لرئيس مجلس الشيوخ في المغرب

وأعرب "ميارة " عن تطلعه للمزيد من الخطوات لتطوير التعاون بين مجلس الشيوخ في مصر ومجلس المستشارين في المغرب لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. موضحاً دور مجلس المستشارين كمجلس منتخب يضم كافة فئات الشعب المغربي.

من جانبه أعرب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي شهدها الوفد المصرى منذ لحظة وصوله الي المغرب

وأكد على اهمية دور البرلمان بالبلدين الشقيقين في دعم العديد من القضايا العربية والافريقية لافتاً الي وجود الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك التي يمكن لكلا المجلسين التعاون بشأنها مثل قضايا التنمية وحقوق الانسان و مواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة الماضية موضحاً ان مصر خطت خطوات حثيثة وواسعة في مجال حقوق الإنسان من اهمها قرار إلغاء قانون الطوارئ، مؤكداً ان هذا القرار كان له بالغ الأثر فى في كشف هذه المنظمات المشبوهة التي كانت دائما ما توجه انتقادات كاذبة لمصر حول حقوق الإنسان فيها.

وفي نهاية اللقاء قام الجانبان بتوقيع مذكرة تفاهم بهدف مد جسور التعاون بين المجلسين ثم تبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ والنائب عفت السادات ومن الجانب المغربى امين عام مجلس المستشارين ومساعده ورئيس لجنة العلاقات الخارجية ومساعده.

كما التقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة بمقر وزارة الخارجية

حيث رحب " بوريطة" بالوفد المصرى برئاسة المستشار " عبدالرازق" مشيداً بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين وقوتها الحالية، مشيرا إلى أهمية هذه الزيارة رفيعة المستوى، مؤكدا علي أهمية التنسيق المشترك بين مجلس الشيوخ المصري ومجلس المستشارين المغربي لدعم العلاقات على مختلف الأصعدة.

من جانبه توجه المستشار "عبدالرازق" بالتقدير والثناء لوزير الخارجية على حسن الاستقبال مؤكداً على متانة العلاقة بين الشعبين من قديم الازل والتى سيبنى عليها لتقويتها بتبادل الخبرات والزيارات بين المجلسين خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم اليوم بينهما.