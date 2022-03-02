جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، "فتحنا مرحلة واحدة من الدائرى الإقليمى عندما توليت المسؤولية، ثم أكملنا 350 كيلو، ولم نقف عند هذا الحد.. لقد نفذنا 700 كيلو طرق بهدف التخفيف عن المواطنين.
وقال الرئيس: "حرصنا على تنفيذ العديد من مشروعات الطرق لتسهيل حركة المواطنين".
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعي سكن مصر للإسكان الاجتماعي وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى: نفذنا 700 كيلو طرق للتخفيف عن المواطنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.