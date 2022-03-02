عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتطوير الطرق فى 3 مناطق شعبية

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال تعقيبه على عرض رئيس الهيئة الهندسة للقوات المسلحة اللواء أركان حرب إيهاب الفار اليوم الأربعاء خلال عرضه للتخطيط والتطوير للمحاور والطرق بمحافظة الجيزة، إن مناطق كرداسة وناهيا وبولاق الدكرور التى تشهد كثافة سكانية الشوارع بها لا تزيد عن حارة أو حارتين للمرور الأمر الذى يستلزم ضرورة إعادة تخطيط الطرق والمحاور المرورية من أجل تسهيل حركة وتنقل المواطنين فى تلك المناطق.

وأضاف الرئيس أن هذا الأمر يستلزم إزالة لبعض المبانى وتعويض المواطنين من أجل إقامة محاور طولية وعرضية فى هذه المناطق.