مدبولى: مصر ترحب باستضافة مقر إقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بمناسبة مشاركة رئيس الاتحاد فى مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذى عقد لأول مرة فى مصر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء على مدار يومى 28 فبراير و1 مارس. وحضر اللقاء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ونائبة رئيس الهلال الأحمر المصرى.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى مصـر، مشيداً بجهود الاتحاد فى جميع أنحاء العالم، وشراكته القوية مع جمعية الهلال الأحمر المصرى، كما توجه رئيس الوزراء بالشكر على الدعم الذى قدمه الاتحاد إلى الهلال الأحمر المصرى خلال الفترة الماضية، مؤكداً دعم مصر المستمر لأنشطة الاتحاد الدولى لتحسين حياة الأشخاص المعرضين للخطر.

وأشار رئيس الوزراء إلى ترحيب مصر باستضافة مقر إقليمى للاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى مصر، فى ضوء رغبة الاتحاد بأن يكون له مقر بالعاصمة الإدارية الجديدة، لدعم الجمعيات الوطنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتًا إلى أن ذلك من شأنه المساهمة فى تعزيز العلاقات مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

وفى سياق متصل، استعرض الدكتور مصطفى مدبولى الاستضافة المصرية المرتقبة لمؤتمر المناخ COP27، لافتاً إلى أنه يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بما يدعم الرئاسة المصرية للمؤتمر، والاستفادة مما تتيحه هذه الرئاسة من فرص تعاون كبيرة ومتنوعة، كما أعرب عن تطلعه للعمل خلال الأشهر المقبلة مع الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فى هذا الصدد.

من جانبها، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعى جوانب مؤتمر "القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وأنه يهدف إلى الوصول إلى توافق حول أبرز الأولويات الإنسانية فى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، مضيفة أن أبرز مخرجاته تمثلت فى الدعوة إلى العمل من أجل تعزيز مشاركة ومساهمة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المؤتمر القادم للمناخ COP27.

وأضافت الوزيرة أن توصيات المؤتمر الدولى الإنسانى شملت ستة محاور هى: الهجرة، والتطوع والشباب، والتغيرات المناخية، وأزمة كورونا والصحة، وتعبئة الموارد والاستدامة المالية وتوطين العمل الإنسانى.

وتضمنت أبرز التوصيات تسريع الإجراءات المحلية التى تعزز التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، بالإضافة إلى إشراك الشباب والمتطوعين فى معالجة الأزمات المناخية والبيئية فى مجتمعاتهم، بالإضافة إلى تكثيف الدور المساعد للجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر فى دعم استجابة السلطات العامة لاحتياجات المهاجرين واللاجئين، والنازحين داخليًا، والمجتمعات المضيفة، من خلال البرامج الوطنية والإقليمية.

من جانبه، تقدم رئيس الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالشكر للحكومة المصرية على استضافة المؤتمر الدولى للقيادة الإنسانية، والذى شارك فيه أكثر من 40 من قادة الجمعيات الوطنية على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وبعض من دول أوروبا ودول أمريكا الجنوبية.

وأضاف أنه حرص على المشاركة فى هذا المؤتمر لإظهار عزمه على مواصلة دعم وتعزيز التعاون مع مصر، خاصة مع قرب رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، الذى يعد قضية ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الدولى.

وتطرق رئيس الاتحاد الدولى إلى مجالات عمل الاتحاد، وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، والتى تضمنت المساهمة فى الحد من آثار تغير المناخ، خصوصًا على المجتمعات الأكثر ضعفًا فى أنحاء العالم المختلفة، مستعرضًا مجالات التعاون المقترحة لدعم رئاسة مصر المرتقبة لمؤتمر المناخ، ومؤكداً رغبة واستعداد الاتحاد لتقديم كل سبل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المؤتمر.