عاجل- السيسى عن مشروعات الطرق فى مصر: «عمل كبير أوى.. ولسه بدرى»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، "الهدف من هذه الطرق هو حل المشاكل المرورية، وتخفيف الحركة اليومية للمواطنين، والقضاء على نسب التلوث من خلال تلك المشاريع".

وتساءل: كيف سيكون الوضع لو الدائرى الإقليمى أو الأوسطى لم يتم تنفيذهما؟ لافتًا إلى أن ما تم تنفيذه فى مصر "عمل كبير أوى، ولسه بدرى".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.