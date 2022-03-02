عاجل- بيان مهم للتعليم عن مناهج الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإنهاء شرح مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الحالى 2021-2022 قبل رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن.

وشددت على التزام كل المدارس بتدريس مناهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الحالى كاملة وفقاً للخريطة الزمنية لتوزيع المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسى الحالى 2021-2022، دون تغيير توزيعها، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفى سياق متصل، يتم تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائى من خلال احتساب المتوسط الحسابى لمجموع درجات الطالب لكل فصل دراسى (مجموع درجات الفصل الدراسى الأول + مجموع درجات الفصل الدراسى الثانى مقسومة على 2)، ويكون مجموع الدرجات لكل المقررات متساوية وتحسب من 100 درجة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، وتشير تلك الألوان إلى مجموعة من الدلالات على النحو التالى "اللون الأزرق يشير إلى أن الطالب قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات (85 إلى 100)، ويشير اللون الأخضر إلى أن الطالب قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (من 65 لأقل من 85)، فيما يشير اللون الأصفر إلى أن الطالب في حاجة إلى بعض الدعم (من 50 لأقل من 65)، ويشير اللون الأحمر إلى أن الطالب لم يتقن هذه المعارف والمهارات وما يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (من 1 لأقل من 50).