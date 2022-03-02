الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان ”ملحمة بناء”

شهدت فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "ملحمة بناء"، والذى استعرض المشروعات القومية الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية فى مختلف المجالات فى إطار خطة التنمية الشاملة للدولة المصري.

واستعرض الفيلم التسجيلي التطوير الشامل فى منطقة القاهرة الكبرى بالكامل، مثل إنشاء طرق جديدة بجانب تطوير الطرق والمحاور، مثل الطريق الدائرى الأوسطى وغيرها فى إطار تخفيف الضغط المرورى على الطريق الدائري، ضمن رصيد جديد يعزز شبكة الطرق المصرية.

وتطرق الفيلم التسجيلي إلى مشروعات الإسكان الجديدة التى تنفذها الدولة المصرية، مثل التجمعات العمرانية الجديدة، ومشروعات جنة وسكن مصر وغيرها، وبناء عمارات جديدة فى مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعي، وكذلك مدينة حدائق أكتوبر وغيرها من مشروعات الإسكان المختلفة.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى افتتاح مشروعات جديدة فى قطاعات الرياضة والإسكان والطرق، مثل مجمع صالات حسن مصطفي لكرة اليد والالعاب الرياضية ومشروع جنة وغيرها، وسوف يتم الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس، وذلك من محافظة الجيزة.