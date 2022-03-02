الرئيس السيسي: اهتمامنا بطرق ومحاور الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تطوير الطرق والمحاور في محافظة الجيزة: "لما قولنا فى غرب القاهرة الكبرى أو غرب محافظة الجيزة، أردنا تحرير الحركة بشكل لا يقل عن شرق القاهرة، وبالتالي القاهرة سواء شرقها أو غربها أو غرب النيل وفق التوصيف من نهر النيل.. وأمامنا تحدي إنك مثلا فى منطقة كرادسة.. بتتكلم في عدد سكان كبير أوى.. طب احنا حلينا المسألة على محور رئيسي سواء عرضى أو طولي حول هذه المنطقة".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة،: "نعمل محور رئيسي أو محورين.. واحد طولى وعرضي.. ياخد الحي ده ويكون فيه حركة.. عارف ان حكم المساكن اللى موجود في المنطقة دي.. زى كرادسة وناهيا وبولاق.. طرق بسيطة.. حارة وحارة أو حارتين وحارتين.. احنا حلينا الموضوع حول الجيزة.. عاوز اخلى المواطن اللى في بولاق وكرادسة يتحرك بشكل كويس".
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