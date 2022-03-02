/682662/ترتيب-الدوري-المصري-موسم-2022-قبل-مواجهات-اليوم

يستعد فريق الزمالك لمباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيرة فيوتشر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري موسم 2022

1-الأهلي 25 نقطة

2-بيراميدز 23 نقطة

3-سموحة 22 نقطة

4-الزمالك 19 نقطة

5-المصري 15 نقطة

6-فيوتشر 15 نقطة

7-فاركو 15 نقطة

8-البنك الأهلي 14 نقطة

9-الاتحاد السكندري 14 نقطة

10-الجونة 14 نقطة

11-إنبي 13 نقطة

12-سيراميكا كيلوباترا 12 نقطة

13-غزل المحلة 12 نقطة

14-طلائع الجيش 10 نقاط

15-مصر المقاصة 9 نفاط

16-المقاولون العرب 8 نقاط

17-إيسترن كومباني 6 نقاط

18الإسماعيلي 4نقاط.

قائمة الزمالك لمواجهة فيوتشر

محمد أبو جبل - عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش- محمد عبد الشافي - احمد فتوح - حازم امام - حمزة المثلوثي في خط الدفاع

عبد الله جمعه - امام عاشور - محمد اشرف روقا - يوسف اوباما - اسلام جابر - احمد سيد زيزو - محمد اوناجم - محمود شيكابالا - اشرف بن شرقي - رزاق سيسيه - ماجد هاني في خط الوسط

عمر السعيد - سيف الجزيري في خط الهجوم

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.

وقع صباح الإثنين الماضي محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.