/682664/رئيس-النواب-الدولة-المصرية-تبنت-استراتيجية-قومية-لتنظيم-الأسرة-في-إطار-مواجهتها-للزيادة-السكانية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضايا السكان بالتوازي مع الطفرات التنموية التي حققتها في كافة المجالات إيماناً منها بأن الارتقاء بجودة حياة الانسان هو جوهر تحقيق التنمية المستدامة.

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جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية والذي يستضيفه مجلس النواب.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أن تقرير التنمية البشرية في مصر والصادر عام 2021 جاء ليسجل برهاناً حقيقياً على جهود مصر الاصلاحية الشاملة والتي وازنت بين النهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية وبين وضع الانسان المصري والارتقاء بجودة حياته في قلب عملية التنمية، مضيفاً أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة في إطار مواجهتها للزيادة السكانية.

رئيس النواب: الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتنظيم الأسرة

وأكد رئيس مجلس النواب، أن قضايا السكان والتنمية والتحديات المُرتبطة بهما تفرض على البرلمانيين ضرورة مُلحة وعاجلة في الاشتباك الايجابي معهما وصولاً لصيغ تعاونية تعالج تلك التحديات، مؤكداً على أن تداعيات جائحة كورونا خلفت أزمات مُعقدة ومُركبة للبشرية جمعاء أبرزها تقويض الفرص الحقيقية للتنمية المستدامة فضلاً عن الاضطرابات الاجتماعية واسعة النطاق المُصاحبة لها.

و دعا جبالي، إلى تعاون البرلمانيين وتبادل الخبرات بينهم لضمان الارتقاء بقضايا السكان باعتبارهم جوهر عملية التنمية وغايتها في ضوء الحاجة المُلحة للتحرك السريع لمواجهة التحديات الخاصة بقضايا السكان.