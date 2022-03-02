/682666/محمود-المهدي-يهاجم-بدرية-طلبة-ويصفها-بالكومبارس-ويتهم-فنان-بالحصول-على-رشاوي-هل-يقصد-أشرف-زكي

بعد الخلافات الناشبة في الفترة الماضية ما بين محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، خرجت الفنانة بدرية طلبة لتدافع عن النقيب والفنان الزميل، لتجد رد المهدي اللازع في إنتظارها.

دوت الخليج يرصد تهكم محمود المهدي على بدرية طلبة وأشرف زكي عبر الإنستجرام

سخرية محمود المهدي من بدرية طلبة وأشرف زكي

كتب محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة عبر خاصية story على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، يسخر من الفنانة بدرية طلبة وقال:"في فنانة كومبارس كانت في الكاميرا الخفية زمان بدايتها وتقريبًا اسمها طبلة، طلعت طبلت لكبيرها عشان تضم تذكرة دايمة لموسم الرياض".

وأستكمل كلامه وقال:"وكبيرها النكرة جوز الفنانة سايب ممثلين مش لاقين شغل، وواخد مراته يشغلها معاه في مسرحية موسم الرياض وهو المخرج، سبحان الله على النفاق واستغلال سلطة مكانة لأغراض مادية ورشاوي". وهذا الكلام ظن الجمهور بأنه يقصد الفنان أشرف زكي.

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وأضاف:"والحمدلله مش خايف عشان ورايا ظهر كبير الحمد لله، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنهوض بمصر ضد الفساد، وتقديم فن هادف يليق بمصر والأجيال القادمة".

واختتم المهدي كلامه وقال:"أنتظروا مفاجآت خلال يومين، وعلم على الكلام، وشكرًا لتضامنكم معايا بجد".

تعليق بدرية طلبة على ما قاله المهدي

نشرت الفنانة بدرية طلبة أمس، تعليقًا لهات على ما يقوله محمود المهدي طليق منة عرفة، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقالت:"أولآ التعليق الغير محترم بيطلع من الشخص الغير محترم الحاقد التافهه الغير سوي اللي بيدارا ورا شاشه وزرار هو هو نفسه الشخص اللي بيقابل ممثل في مكان ويجري يتصور معاه ثانيآ اللجان.. اللي بيزيطو في الزيطةوهاتك يا تسخين وشتيمة لان دا شغله وأكل عيشه ثالثآ المزقوق دا بقي بيكون من عندحد انت كاسر عينه بيزق كام أهطل من طرفه يكتبولهم كام تعليق".

وتابعت:"المهم أن اى تعليق إيجابي أوسلبي بيعلي الفنان وأي فنان بيتشتم مش علشان هو وحش!لاء مش كل الفنانين وحشين ودي شغلانةزى اي شغلانة زي الاطباء المحامين المهندسين والا مكانوش عملولها معاهد وجامعات وكل شغلانه فيها الصالح وفيها الطالح مش كلهم أنبياء ومش كلهم شياطين والامثلة كتير.. أحترم تُحترم".