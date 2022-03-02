/682668/حماة-الوطن-بالجيزة--نعمل-على-تأهيل-الشباب--والدفع-بهم-فى-المناصب-القيادية

عقدت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بالجيزة اجتماعا هاما بمقر الحزب. بالجيزة بناءً على توجيهات الدكتور نافع عبد الهادي أمين عام محافظة الجيزة، وعضو مجلس النواب، وبرئاسة الاستاذ محمد أبوعيسى ، أمين شباب الحزب بالجيزة ، وشارك بالاجتماع عدد كبير من أمناء شباب الاقسام والمراكز واعضاء هيئة مكتب أمانة الشباب لمناقشة استراتيجية العمل وتفقد أعمال الشباب خلال عام ٢٠٢٢، مع التحضير لنشاط الأمانة المقرر العمل عليه خلال العام الجارى .

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ومن جانبه شارك المحاسب عصام نحمده الامين المساعد للمحافظة، المشرف العام على الامناء النواعيين، بالاجتماع لمتابعة خطة عمل الأمانة والاستماع لرؤية الشباب الحاضرين.

وأشاد " نحمده " بنشاط أمانة الشباب برئاسة ابوعيسى ، مؤكداً على أن الحزب يولي اهتماماً بالشباب في ظل الجمهورية الجديدة التي تعمل بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأهيل الشباب والدفع بهم لمناصب مختلفة في أجهزة الدولة.

«حماة الوطن بالجيزة »: نعمل على تأهيل الشباب

وناقش الاجتماع بعض البروتوكولات التي تعمل عليها الأمانة مع عدد من الجهات، وكذلك سبل التعاون مع الأمانات الأخرى بالحزب .

وقال " محمد أبوعيسى " أمين شباب الجيزة، أنه سعيد بضم فئات شبابية متنوعة في المهارات والتخصصات حيث تم على مدار 3 أيام عقد المقابلة الشخصية لعدد من الشباب من مختلف أنحاء الجيزة ومختلف الفئات، تمهيدا لضمهم للأمانة.وهو ما يعكس مدى الإنتشار الواسع الذي حققه الحزب بين أطياف الشباب داخل محافظة الجيزة،

وأضاف أبو عيسى: من المقرر عقد عدة ورش عمل خلال أيام لتأهيلهم وضمهم لامانة شباب الجيزة وفقًا لتخصصاتهم المختلفة ما بين فريق الميديا وفريق التنظيم و فريق رصد مشكلات الشباب وفريق الموارد البشرية.