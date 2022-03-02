عاجل- وزير النقل: 300 مليار جنيه تكلفة مشروعات الطرق حول القاهرة

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير النقل، خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروعات قومية فى الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن تكلفة مشروعات الطرق والمحاور حول القاهرة بلغ 300 مليار جنيه.

وأوضح أن توجيهات القيادة السياسية بأن يتم دفع كل التعويضات اللازمة للمواطنين الذين يتتطلب التطوير إزالة منازلهم.

وأشار الوزير إلى أن جميع الجهات بالمحافظات تتعاون مع وزارة النقل من خلال تسهيل الإجراءات اللازمة لتنفيذ عملية تطوير الطرق والمحاور.