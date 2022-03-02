عاجل- السيسى: «لما إيدينا تبقى فى إيد بعض هنعمل كل حاجة حلوة»

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، فى مداخلة على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية بالجيزة، إنه لا بد من إطلاع المواطنين على حجم الإنجازات التى تجرى خصوصًا فى مناطق مثل المدابغ، لافتًا إلى أنه يتم تعويض المواطنين المتضررين جراء الإزالات عن طريق هيئة مخصصة لذلك.

وأوضح أن منطقة "سكن الليمون" تغيرات بالكامل، وهو ما سنراه خلال افتتاحها قريبا، متابعًا: "لما نحط إيدينا فى إيد بعض نقدر نعمل كل حاجة حلوة، ولسه بدرى أوى قدامكم كتير".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.