الرئيس السيسي: مشكلة الإسكان في مصر تم حلها

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حرصنا على الأرض الزراعية نابع من أنها أرض شديدة الخصوبة قياسا بالأراضي المستصلحة، وتروى بـ"راحة"، لافتا إلى قدرة الدولة على تلبية جميع مطالب الإسكان قائلا: " احنا قادرين كدولة نلبي مطالبكم.. انتوا كمان متضيعوش فلوسكوا في حاجات!!".. شغالين في برنامج فيه 500 ألف وحدة غير الإسكان كله.. عواصم المحافظات 500 ألف وحدة هيتعملوا بالنمط اللى هتشفوه دلوقتي .. بنعمل كده علشان مش عاوز أشوه الطفل اللى طالع وفكره وذوقه بأنه يطلع في بيت مش زى ما احنا بنعمل".

وتساءل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى الجيزة: ليه الناس بتبني كده؟! .. فى مدينة الامل ببص على البيوت ألاقى البيوت كتير وعالية وثلاثة أرباعها فاضى.. اللى عمل كده بيضيع فلوسه ليه؟!.. بقالنا 7 سنين بنوفر إسكان اجتماعى، حتى لو اتطلبت مليون وحدة هنعملها.. موضوع الإسكان فكرة اترسخت في نفوسنا أن مفيش حل لها .. لا دى اتحلت خلاص.. مش هنخلى طلب على الشقق في اى محافظة الا لما نلبيه.. وفروا فلوسكم.. متعملش عمارة 7 أدوار.. شايف واحد عامل عمارة 6 أدوار وعامل سلم 12 دور".