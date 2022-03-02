الرئيس السيسي لوزير النقل: «محدش حلم يجيب كام اتوبيس نيلي جميل لتطوير المرور»

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية موجودة على شريط ضيق.. ومش موجود في دول كتير"، متابعا: "حجم الحركة عالى أوي.. محدش حلم يجيب كام اتوبيس نيلي جميل محترم ضمن خطط الدولة لتطوير حركة المرور في جميع أرجاء الدولة".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الإسكان والطرق في نطاق محافظة الجيزة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أكد أن وزارة النقل قامت بعمل مشروعات بـ 1.6 تريليون جنيه، فضلا عن الطرق التي تقوم بإنشاءها وزارة الإسكان والقوات المسلحة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة الجيزة : "الصورة اللى بنقدمها للناس مش الهدف منها تسجيل جهدنا، إحنا بنحاول نحل مسائل ونخفف على الناس حركتها اليومية والاقتصاد، وأتصور إن ده ليه تأثير كبير جدا على نسب التلوث، لأن إحنا محتاجين وإحنا في المؤتمر "كوب 27" نعرض خطتنا الاستراتيجية لتخفيف حجم التلوث في مصر من خلال المشاريع المختلفة سواء الكهرباء والسكة الحديد لتقيل نسب التلوث".