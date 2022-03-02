/682676/الرئيس-السيسي-موضوع-الإسكان-اتحل-خلاص-وأى-طلب-على-الشقق-هنلبيه

أكد الرئيس السيسي أن الدولة تعمل على تخفيف حجم تأثير نسب التلوث من خلال خطة الاستراتيجية، فى مشروعات الكهرباء والسكة الحديد ف ومشروعات البحيرات ومنها بحيرة قارون، موضحا ان خف نسب التلوث توضح قدرة الدولة وادائها وفهمها لحركة البيئة.

دوت الخليج

الخطة الاستراتيجية لتخفيف اثار التلوث

وأوضح الرئيس السيسي أنه بالرغم من تحسين الطرق، ألا ان بها تكدس زي كرداسة وابو النمرس، الدولة ساهمت مع القطاع الخاص على التنمية فى الاسكان، الدولة عندما تخطط لعمل مشروعات تأخذ بالعلم واساليب التخطيط السليمة، حتي يتم تنفيذها بالشكل الذي يلائم متطلبات الحياة، من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات.

وأضاف السيسي” انا شايف ان كل واحد معاه قرشين بيبني حاجه.. لو انت معاك قرشين بتبني 6 ادوار مش هيسكنو ليه انما لو حطيتو فى البنك هيوفر لك عائد مناسب ، اللي بيتنية ده مش هيجبلكم حاجه”، موكدا ان مشاكل الاسكان تم حلها وسيتم تلبية اي طلب عل الشقق السكنية.

جاء هذا خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بقطاعي الاسكان والطرق، بحضور الرئيس السيسي.