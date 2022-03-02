/682681/الرئيس-السيسي-هناك-معدلات-عمل-غير-مسبوقة-شهدها-قطاع-الطرق-وسنستمر-ولن-نتوقف

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع النقل شهد معدلات عمل غير مسبوقة وسنستمر ولن نتوقف، موضحا ان وزارة النقل أنشأت مشروعات بقيمة 1.6 تريليون جنيه، اللى اتعمل فى مصر عمل كبير وبمعدلات غير مسبوقة، إضافة إلى تنفيذ 700 كيلو طرق بالقاهرة لتخفيف الأحمال وتقليل التكدس.

دوت الخليج

المشروعات القومية بقطاع الطرق

وأوضح الرئيس السيسي أن الدولة تحرص على تعويض المواطنين، عن الإزلات التي تتم لعمل المحاور والطرق، مشيرا إلا أن الدولة أنفقت 550 مليار جنيه لحل وتسهيل حركة المرور فى القاهرة الكبرى، لافتا إلى أن تطوير الطرق والمحاور فى محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة.

ودعا الرئيس السيسي، المواطنين لملاحظة حجم الإشغال على الطريق الدائري، مضيفا” أن هناك عدد من العمارات والابنية السكنية غير المسكنوة ..«ده مفيش شباك واحد راكب»، متابعا” لماذا يتم بناء عمارات وابنية غير مسكوةولا مستفيد منها، حطوا فلوسكم فى البنك هتوفر لطك عاذد كويس...لكن المباني مش هتجيب لكم حاجه”.

وأوضح الرئيس السيسي أنه بالرغم من تحسين الطرق، ألا ان بها تكدس زي كرداسة وابو النمرس، الدولة ساهمت مع القطاع الخاص على التنمية فى الاسكان، الدولة عندما تخطط لعمل مشروعات تأخذ بالعلم واساليب التخطيط السليمة، حتي يتم تنفيذها بالشكل الذي يلائم متطلبات الحياة، من خلال إنشاء المدارس والمستشفيات. جاء هذا خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات القومية فى قطاعي النقل والمواصلات والاسكان، بحضور الرئيس السيسي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.