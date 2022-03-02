/682665/لعمله-بدون-ترخيص--تشميع-مركز-طبي-بالمحلة-في-حملة-مكبرة

كشف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية ، عن مداهمة أحد المراكز الطبية المتخصصة بنطاق مدينه المحلة الكبري بعد ورود معلومات بأنه يعمل دون ترخيص ، والتمريض لا يحمل كارنيه مزاولة مهنة وعدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، تم تحرير محضر إثبات حالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ، يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد الرقابة والمرور على المؤسسات والمستشفيات الخاصة بنطاق المحافظة.

دوت الخليج وأوضح وكيل الوزارة ، انه تم شن حملة مكبرة من إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر بالمديريه ، وتشيكل لجنة بعضوية الدكتور أحمد كامل الشيخ والدكتور مهاب صلاح والدكتور إبراهيم عامر ، وتم ضبط المخالفات بالمركز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع المركز الطبي المضبوط بكامل محتوياته. إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة كما أكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الصحية بنطاق المحافظة وضبط المخالف منها حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

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