/682667/لتأهيل-ذوي-الاحتياجات-افتتاح-أول-قسم-للعلاج-الطبيعى-بمركز-طب-أسرة-بالسنطة

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية ، اليوم الاربعاء، افتتاح قسم للعلاج الطبيعي بمركز طب الأسرة بقرية المنشأة الكبري التابع لمركز السنطه ، لعلاج المواطنين بالمجان ، يأتي ذلك في إطار حرص وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية علي تقديم افضل خدمه للمواطنين .

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وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن افتتاح مركز طب الأسرة جاء تيسيرًا على مواطني القرية والقري المجاورة ، لتلقي الخدمة بمحل إقامتهم، موضحًا أن المركز يحتوي على أحدث الأجهزة، منها ، جهاز متوازٍ، وجهاز تصحيح المشي، وسلم حائطي، ووحدة كاملة لتأهيل الأطفال، علاوة على الأسرّة والمستلزمات.

خدمة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

ولفت إلى أن المركز يقدم خدمة العلاج الطبيعي لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والتأخر الحركي، وكذلك خدمات التأهيل لحالات العمود الفقري ومابعد الكسور والجلطات وأمراض المخ والأعصاب

من جانبها قالت الدكتورة إيمان قنصوة مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، أنه تم تطوير واستحداث خدمات طبية متنوعة ورعاية متكاملة لكافة المواطنين وخاصه المترددين علي مستشفيات الصحة فقد تم تجهيز وحده العلاج الطبيعي بمستشفي قطور ومستشفي المنشاوي العام ومستشفى سامول بجهاز الموجات التصادمية وجهاز electric traction جهاز شد الفقرات وجهاز ليزر علاجي ، وجهاز الترا سونيك ، جهاز تيارات كهربي ، جهاز ضغط ليمفاوي ، جهاز مساج كوري ، مشيرة إلي أن جهاز الموجات التصادمية يستخدم لعلاج حالات الشوكة العظمية وآلام الكتف مع أو بدون تكلسات وآلام وتر العرقوب وإلتهاب أوتار الإدراج السطحية وعلاج آلام الظهر المزمنة وذلك للجزء العنقي والقطني في العمود الفقري وكذلك لعلاج إلتهاب اللقيمة الكُعبري والزندي ومتلازمة عدم استقرار الرضفة.