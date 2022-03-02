/682670/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-قبل-مواجهة-الزمالك-اليوم

يدخل النادي الزمالك مباراته اليوم الأربعاء، ضد نظيرة فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مواجهة الزمالك اليوم

جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 6 أهداف

مروان حمدي لاعب سموحة 6 أهداف

جون إيبوكا لاعب إنبي 5 أهداف

أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك 5 أهداف

بيرسي تاو لاعب الأهلي 5 أهداف

محمد هلال لاعب البنك الأهلي 5 أهداف

محمود وادي لاعب بيراميدز 5 أهداف

ويسعي نادي الزمالك حصد الثلاث نقاط من نظيرة فيوتشر، بعد تصدر غريمة التقليدي النادي الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 25 نقطة.

أحداث مباراة الأهلي ضد فاركو أمس

سجل النادي الأهلي ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من عمر المبارة، عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، في شباك فاركو ليعطي الأفضلية لفاركو.

وجاء هدف محمد شريف من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمن محمد صبحي.

وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف أفشة الثاني له في المباارة والثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.