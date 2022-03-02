/682674/وحيد-قرقر-تنسيق-على-أعلى-مستوى-بين-كافة-جهات-الدولة-لعودة-أبناء-مصر-من-أوكرانيا

وجه النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية للدولة على جهودها في الحفاظ علي أبنائها في الخارج وتيسير عودة المصريين من أوكرانيا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وذلك بتسيير رحلة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

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وأشاد قرقر في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، والتي تؤكد حرص الدولة علي الحفاظ على كافة أبنائها سواء في الداخل والخارج، وأن حياة المصريين غالية الثمن.

وحيد قرقر: تنسيق على أعلى مستوى بين كافة جهات الدولة لعودة أبناء مصر من أوكرانيا

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية التنسيق الذي تم بين كافة أجهزة الدولة المعنية، قائلا: كان تنسيق علي أعلي مستوى بداية من رئاسة الجمهورية وصولا إلى شركة مصر للطيران، مرورا بوزارة الخارجية، وكذلك وزارة الهجرة، والذى أدى في النهاية إلي تنفيذ المهمة بنجاح كبير.

وأكد قرقر، أن مصر الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع حياة المواطن المصرى وأمنه وكرامته فوق كل الاعتبارات، إعمالا لما نص عليه الدستور في حماية المواطنين وصون كرامتهم.

وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب: في الوقت الذي تهاجمنا فيه بعض الدول والجهات الخارجية بحجة عدم مراعاة حقوق الإنسان، تقوم الدولة المصرية بتسخير كافة إمكانياتها في عودة المواطنين العالقين في الخارج بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن قبلها نجحت أيضا في عودة المصريين العالقين في الصين بسبب كورونا، مصيفا، كما أن ماتقوم به الدولة من مشروعات مثل حياة كريمة وغيرها من المشروعات التى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تعد من أهم حقوق الإنسان.

ودعا وحيد قرقر، إلى ضرورة استمرار جهود الدولة لاستكمال إجلاء باقي المصريين في أوكرانيا، وكذلك الحفاظ على مستقيل العائدين خصوصا من أبنائنا الطلاب وتسهيل إجراءات استكمال دراستهم بمصر.