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 حقوق إنسان الشيوخ تناقش 3 اقتراحات لنواب التنسيقية (صور)

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مصطفي الشربيني 0 تبليغ

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عقدت لجنو حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعا برئاسة النائب محمد هيبه، لمناقشة الاقتراح برغبه المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء قاعدة بيانات معلنة عن حجم التبرعات المقدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتقارير المراجعة المالية لها، وبخاصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تنفذ أعلانات ممولة لجمع التبرعات، وإصدرا تقرير سنوي عن مقدار مساهمة تلك الجمعيات في التشبيك مع الجمعيات المحلية والقروية المنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية .

دوت الخليج

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حقوق إنسان الشيوخ تناقش 3 اقتراحات لنواب التنسيقية

 

كما تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحه لذوي الهمم وتوفير الوسائل لتعرفهم بها والاستفادة منها . 

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كما تناقش اللجنه الاقتراح المقدم من النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب السياسية بشأن عدم تفعيل إدارة (مفتشي عمال أحداث حتى الآن رغم صدور قرار بإنشائه عام ۲۰۱٦ وآن استغلال الأطفال في العمل هو أحد أهم الموضوعات التي تؤرق الدولة المصرية حاليا رغم أن الدستور المصري و القوانين المنظمة تجرم عمل الطفل و حددت آليات و شکل عمله طبقا للاتفاقيات و المعاهدات الدولية و ايضا قامت وزارة التضامن الاجتماعي باستحداث إدارة مختصة للتفتيش على عمل الاطفال وبموجب القرار الوزاري رقم 47 لعام ۲۰۱٦ إلا أن تلك الادارة لم تقم بمهامها المنوطة بها حتى الآن لأسباب عديدة منها أنها لا تملك الصلاحيات اللازمة لتقوم بمهامها كما سيتم توضيحه في المذكرة الإيضاحية .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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