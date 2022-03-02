موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

يستعد فريق مانشستر سيتي لمباراته القادمة أمام غريمة التقليدي مان يونايتد، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، يوم الأحد الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة مان يونايتد ضد غريمة مانشستر سيتي عبر قنوات تذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2

يحتل فريق مان سيتي المركز الأولي في ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الريق، بينما يحتل فريق مانشستريونايتد المركز الرابع برصيد 47 نقطة من أصل 27 مباراة خاضها الفريق

مانشستر سيتي ضد توتنهام

وأفتتح الأهداف ديان كولوسيفيكي لتوتنهام مبكراً في الدقيقة 4، ثم تعادل جوندوجان لمانشسر سيتي في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول لاتعادل 1/1.

وفي شوط المباراة الثاني تقدم هاري كين بالهدف الثاني لتوتنهام في الدقيقة 59، ليتعادل رياض محرز مرة أخرى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

كين يقتل مانشستر سيتي

وظن الجميع أن المبارة في طريقها للتعادل، ولكن يأتي كين مرة أخرى في الدقيقة 90+5 ويسجل هدف قاتل وغالي لتوتنهام، ليعطي الفوز لفريقه في الدقائق الأخيرة.

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افتتح الجزائرئ رياض محرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، من خلالفودين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أنطونيو أدان ولكن وصلت الكرة لكيفين دي بروين الذي مررها لرياض محرز وسددها الأخير بسهولة في الشباك.

ضرب برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة الساسدة عشر من عمر اللقاء، من خلال محرز أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها أحد المدافعين من على القائم الثاني ولكن وصلت لبيرناردو سيلفا الذي أطلق تصويبة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثلاثون، من خلال محرز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت من أكثر من مدافع لتصل لفودين أمام المرمى الذي سدد الكرة علي يسار الحارس داخل الشباك.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة رقم 47 في المركز الرابع، بينما جاء واتفورد بالمركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.