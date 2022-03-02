/682682/جو-بايدن-اغلاق-الامم-لمتحدة-لمجالها-الجوى-امام-الطيران-الروسى

القى الرئيس الأمريكى جو بايدن اول خطاب له حول حالة الاتحاد أمام الكونغرس اليوم الاربعاء، قائلا ان بوتين حاول من خلال العملية العسكرية الروسية ان يزعزع أسس العالم الحر، كما اعتقد بوتين انه يمكن ان ينفذ اجندته، ولكنه اخطأ وأسأ تقدير رد الفعل الدولى على عمليته العسكرية فى اوكرانيا.

دوت الخليج

خطاب الرئيس الأمريكى أمام الكونغرس:

وتابع الرئيس الامريكى، عبر خطابه، ان بوتين بدأ بالحرب وان العملية العسكرية الروسية هى عملية متعمدة وغير مبررة ، مؤكدا ان بوتين كان مخطأ عندما اعتقد انه سيغزو اوكرانيا والعالم سوف يشاهد، ولكن بوتين يواجه حاليا بمقاومة لم يتواقعها وعزلة دولية غير مسبوقة.

قام جو بايدن بتوجيه التحية للرئيس الاوكرلنى والشعب الاوكرانى لشجاعتهم وبسالتهم التى أدهشت العالم، مشيرا الى ما قام بيه مجموعة من المدنيين الأوكرانيين واستخدامهم لكل ما لديهم من اجل مواجهة الجنود الروسية والدفاع عن أراضيهم الاوكرانية.

وأكد جو بايدن على وقوف الولايات المتحدة مع الرئيس و الشعب الاوكرانى، قائلا سوف نقوم بتقديم الدعم العسكرى والانسانى لأوكرانيا. كما أضاف اننا سنواصل جهودتنا حتى نكون موحدين امام روسيا وغزوها لاوكرانيا.

عقوبات قاسية وشديدة على الدولة الروسية

وأعلن الرئيس الامريكى اما الكونغرس ان الولايات المتحدة سوف تنضم الى حلفائها وتغلق مجالها الجوى امام الطيران الروسى، موكدا ان الولايات المتحدة سوف تقوم بفرض عقوبات قاسية وشديدة على روسيا.

وتابع انه سوف يتخد مواقف قوية ضد روسيا لاستهداف الاقتصاد الروسى ,مؤكدا ان الولايات المتحدة واوروبا والغرب كله متحدون مجددا للدفاع عن الاستقرار والديمقراطية فى اوروبا بعد الحرب العالمية الثانية