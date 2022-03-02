عاجل- إعلان 37 منشأة جديدة خالية من إنفلونزا الطيور

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” أعلنت، عبر موقعها الرسمى، عن اعتماد المزيد من المنشآت المصرية ضمن قائمة المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور ليبلغ عدد المنشآت حتى الآن 33 منشأة، إضافة إلى 4 مجازر دواجن بإجمالى 37 منشأة.





وأوضح أن ذلك الإعلان يأتى تكليلاً لجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى حرصها على تنفيذ المعايير العالمية، فضلاً عن الدور الحيوى الذى تقوم به منشآت صناعة الدواجن بمصر فى سعيها الحثيث للالتحاق ببرنامج المنشآت الخالية وتنفيذ توصيات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بشأن تنفيذ المعايير الدولية لنظم التربية الصحية السليمة وتنفيذ إجراءات الأمن الحيوى للإسراع من نمو وازدهار هذه الصناعة فى إطار دعم وتنمية الثروة الحيوانية فى مرحلة الجمهورية الجديدة، ودعم دور مصر الريادى على المستويين الإقليمى والدولى.

وأضاف أنه بهذا الإعلان، تستمر مصر فى المضى قدماً نحو إحداث طفرة نوعية فى مجال صناعة الدواجن تأسيساً على الأساليب العلمية واتباع الأسس العلمية لصناعة الدواجن فى مصر، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية الجمهورية المصرية الجديدة ودعم دورها الريادى فى هذه الصناعة على المستوى الإقليمى لتنطلق نحو العالمية.

وأعرب القصير عن سعادته بهذا الإنجاز الذى أتى بثماره، منذ الإعلان عن اعتماد 14 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور بمصر فى يونيو 2020، والذى ساهم فى استئناف تصدير الدواجن ومنتجاتها بعد 14 عاماً من التوقف منذ تسجيل المرض بمصر فى 2006، حيث تم فتح باب تصدير الدواجن ومنتجاتها ومصنعاتها إلى بعض الدول العربية والإفريقية مثل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين الشقيقة، والأردن وغانا.

ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، فخره بهذا الإعلان الذى يأتى تتويجاً لمسيرة وزارة الزراعة نحو تطوير صناعة الدواجن لتنطلق إلى العالمية عقب تحقيقها الاكتفاء الذاتى من الدواجن ومنتجاتها بالبلاد فضلاً عما تحقق فى مجال صناعة الخيول بإعلان المنظمة خلو البلاد من أمراض الفصيلة الخيلية الرعام والزهرى وأنيميا الخيول، واعتماد المعمل المرجعى للرقابة على الإنتاج الداجنى، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE”.

وفى ذات السياق، تقدم الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتهنئة لوزير الزراعة ونائبه على هذا الإنجاز الكبير الذى حققته مصر على المستوى العالمى.

وأضاف أنه ولأول مرة يتم من خلال هذا الإعلان اعتماد منشآت خالية من المرض بدون التحصين وهما مزرعة إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية التابعة لمركز البحوث الزراعية بمحافظة الفيوم ومزرعة تربية للطيور البرية وطيور الزينة بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية لا تدخر جهداً نحو تنفيذ مهامها التى تتلخص فى تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض المعدية والوبائية، ويتجلى هذا الإنجاز كونه يأتى من خلال تنفيذ الهيئة للعديد من الإجراءات المبنية على الأسس العلمية وطبقاً للمعايير الدولية الصادرة فى شأن التحكم والسيطرة على الأمراض الوبائية والعابرة للحدود من خلال البرامج القومية للتحصين والمسوح الوبائية المختلفة باستخدام أحدث التقنيات المعمول بها دولياً فى هذا المجال.

ووجه وزير الزراعة التهنئة للهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز البحوث الزراعيه على هذا الإنجاز والذى يأتى فى إطار تنمية الثروة الحيوانية.