عاجل- إجراء جديد من الكهرباء لمواجهة زيادة الأحمال بمنطقة القناة

جدة - نرمين السيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا مع شركة مدكور للمشروعات، لتوسيع محطة توليد كهرباء عيون موسى جهد 500 ك.ف، لمجابهة زيادة الأحمال الكهربائية بمنطقة كهرباء القناة.





يتضمن العقد توريد وتركيب عدد 2 خلية خط جهد 500 ك.ف بنظام تسليم مفتاح من النوع المعزول بالغاز GIS. يأتى ذلك استمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 140 مليون جنيه المصرى، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع العقد.

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