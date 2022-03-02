عاجل- السيسى يبدأ جولة تفقدية بعدد من مشروعات الإسكان فى الجيزة

جدة - نرمين السيد - ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

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