أمين «البحوث الإسلامية»: الوعاظ خط الدفاع الأول ضد كل فكر منحرف

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عياد، أهمية دور وعاظ وواعظات الأزهر فى جانب الدعوة والتوعية المباشرة، لافتا إلى أنهم يشكلون خط الدفاع الأول ضد كل فكر منحرف أو فهم مغلوط، نظرا لكونهم يتمتعون بمنهجية واضحة تقوم على وسطية الأزهر وعظمة وسامحة الدين الإسلامى.





جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للمجمع اليوم مع عدد من وعاظ وواعظات منطقة وعظ سوهاج، لبحث سبل تطوير العمل الدعوى داخل المحافظة، بحضور الشيخ ياسر الفقى الأمين المساعد للدعوة والإعلام الدينى، وحسن خليل الأمين المساعد للثقافة الإسلامية، ومدير عام منطقة وعظ سوهاج.

وقال عياد "إننا فى مرحلة دقيقة مليئة بالتحديات الخطيرة التى تحتاج منا جميعا إلى بذل مزيد من الجهود وتحمل الأعباء، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى المعرفة فى الكثير من الأمور التى ترتبط بحالهم ارتباطا مباشرا، خاصة القضايا الشائكة التى قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع".

وأضاف الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن الواقع الذى نحياه بحاجة إلى خطاب رشيد يسهم فى بناء المجتمع؛ خاصة فى ظل التطور التكنولوجى الذى يشهده العالم الآن، وما يعانيه من أزمات أخلاقية ومجتمعية نتيجة هذا التطور الذى يحتاج إلى وعى فى التعامل معه بما لا يؤثر على المنظومة الأخلاقية فى المجتمع.

وأشار الأمين العام إلى أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها تعمل على تطبيق التنمية المستدامة الشاملة، وأن الجميع يقع عليه المسؤولية المجتمعية، ومن هنا تظهر أهمية دور الوعاظ والواعظات لما يمثلون من جزء مهم فى التوعية المجتمعية الشاملة، من خلال المشاركة فى كل الفعاليات والأنشطة التى تنظم داخل المحافظة، وأن تكون رسالتكم قوية تدعم الفكر الأزهرى القائم على الوسطية والتسامح وقبول الآخر.

كما أكد الأمين العام على ضرورة تكثيف الفعاليات المتنوعة، والمقاهى الثقافية، والقوافل الثابتة والمتحركة داخل المحافظة لتحقيق مزيد من التواصل الفعال مع الناس فى مختلف أماكن تواجدهم، والاستماع إليهم والرد على استفساراتهم، وتحصينهم من المشكلات المجتمعية، ومخاطر الفكر المتطرف.

كما تناول اللقاء مناقشة بعض السلبيات التى قد تؤثر على العمل الدعوى وكيفية التغلب على مواجهتها.