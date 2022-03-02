حملات موسعة لإزالة تعديات البناء فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف الحملات لإزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية، مشددًا على المتابعة الميدانية ورصد حالات البناء المخالف لتحقيق الانضباط. ونظمت محافظة الجيزة بمركز البدرشين حملة لإزالة 3 حالات بناء بدون ترخيص على مساحة 300م عبارة عن أدوار أرضى وحوائط حاملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما شنت المحافظة الجيزة من خلال بمركز منشاة القناطر حملة لإزالة 4 حالات بناء مخالف وتعد على الأراضى الزراعية فى قرى "بهرمس والمنصورية والجلاتمه وأبو غالب". وتمت إزالة 5 حالات تعد بمركز الصف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى "قرى الديسمى والودى"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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