مستحيل تعملوا ده.. مدبولى يسجل كلمة للتاريخ عن تطوير المدن والطرق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء.

وأضاف مدبولى أن عام 2010، وخلال اجتماعاته مع المسؤولين فى منظمة "جايكا" اليابانية، أكدوا أن قدرات الدولة المصرية لن تستطيع القيام بعملية التطوير كما يجب نظرًا لأنها محدودة.

وأضاف: "قال خبير ومخطط يابانى فى 2010 مستحيل تعملوا المشروعات.. ده فى الأحلام"، مشيرًا إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات قومية خلال 7 سنوات كان حلمًا حوله المصريون إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن كل ما تقوم به الدولة المصرية من تطوير طرق وإنشاء مدن جديدة هو من أجل المواطن فى المقام الأول، ولتقدم الدولة وتمشيها مع نظم البناء الحديثة التى تتناسب مع العصر الحديث.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.