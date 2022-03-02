عاجل- الجزار: 400 مليار جنيه إجمالى الاستثمار بالمدن الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عملية البناء منذ عام 1970 مرت بالعديد من المراحل المختلفة، وخلال السنوات الماضية تعرضت كثير من المناطق فى القاهرة والجيزة إلى عملية تكدس سكانى كبير ما أثر على توافر الخدمات اللازمة من طرق ومياه وصرف صحى.





وأضاف الجزار، خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان والطرق بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، أن الدولة اتجهت إلى إنشاء المدن الجديدة لاستيعاب الكثافات السكانية العالية بالقاهرة والجيزة وغيرها من المحافظات. ولفت وزير الإسكان إلى أن إجمالى الاستثمار بالمدن الجديدة بنطاق القاهرة فى الفترة من (2014 – 2021) بلغ 400 مليار جنيه بخلاف المشروعات المنفذة من الهيئة الهندسية. وأوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تم تطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة بـ180 مليار جنيه، فيما تكلفت مدن الجيل الرابع 220 مليار جنيه. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، افتتاح عددًا من المشروعات ومن بينها مشروعى سكن مصر للإسكان الاجتماعى وجنة للإسكان المتوسط ومركز شباب بمناطق الشيخ زايد وأكتوبر.

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