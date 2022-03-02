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/682689/رئيس-النواب-يتسلم-درع-منتدى-البرلمانيين-العرب-للسكان-والتنمية
أهدى الدكتور عبد الهادى القصبى، درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، تقديراً للدور الهام والبارز الذى يقوم به مجلس النواب المصري لدعم قضايا التنمية والسكان.
دوت الخليج
جاء ذلك فى ختام الجلسة الافتتاحية، للإجتماع السنوي البرلماني العربى الأسيوى للسكان والتنمية المنعقد بمقر مجلس النواب.
رئيس النواب يتسلم درع منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية
وكان قد الاجتماع السنوي البرلماني العربي الاَسيوي للسكان والتنمية، والذى يعقد في مقر مجلس النواب، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والاَسيوية ، وحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة .
ومن المقرر أن يُلقى المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب المصري ،كلمة في مُستهل الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ثم كلمة للنائب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية و رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب المصري .
ويناقش الاجتماع في جلساته التي ستعقد على مدار اليوم عدداً من الموضوعات ، بشأن تعزيز مشاركة الشباب وتمكين المرأة في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، وحقوق الإنسان ومدى تأثير جائحة كورونا على النساء والتنمية المستدامة ، والتنمية البشرية والقيم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، ودور البرلمانيين في تناول برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
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